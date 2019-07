Calciomercato Inter: nuovi contatti per Rebic, il punto

L’Inter continua a lavorare per Ante Rebic: da registrare nuovi contatti tra le due parti nelle ultime ore. Le ultime

L’Inter sonda varie piste per l’attacco e tra queste c’è sicuramente quella che porta ad Ante Rebic. Come informa Sky sono da segnalare nelle ultime ore dei contatti tra Inter e Eintracht Francoforte per il croato. L’affare si aggirerebbe attorno ai 40 milioni con un’importante concorrenza rappresentata dall’Atletico Madrid.

Non sarebbe un’alternativa a Lukaku (i ruoli sono molto diversi) ma l’Inter si è mossa con convinzione e starebbe cercando di dare l’accelerata decisiva all’affare.