Il centrocampista in forza all’Arsenal, Ozil, potrebbe lasciare l’Inghilterra in vista di un’avventura all’Inter

Il 30enne Mesut Ozil potrebbe decidere di lasciare l’Arsenal al termine di questa stagione. Secondo quanto ha riportato il giornale inglese “Sun”, il centrocampista dei Gunners sarebbe indispettito dalle troppe panchine e potrebbe quindi andarsene nella prossima sessione di mercato estivo.

A confermare le ipotesi sono le parole del manager dell’Arsenal, Unai Emery che ha parlato di Ozil al termine della vittoria contro il Tottenham: «Poteva giocare? Ha il mal di schiena, non so come si sia fatto male e non so se sia presente allo stadio». Su di lui ci sarebbe già un vivo interesse da parte dell’Inter che, con Marotta, potrebbe puntare a portare a casa il prezioso centrocampista turco.