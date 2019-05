Inter, Rakitic rompe col Barcellona: nerazzurri pronti ad offrire 60 milioni 

Ivan Rakitic rompe col Barcellona dopo aver festeggiato dopo il ko contro contro il Liverpool: l’Inter ha pronti 60 milioni

Il centrocampista del Barcellona, Ivan Rakitic, è ormai ai ferri corti con l’ambiente blaugrana. Dopo il 4-0 di Anfield, il croato è infatti volato a Siviglia per andare partecipare alla Fiera della città nel corso della quale ha scattato una foto con il figlio del presidente del club andaluso, José Maria Del Nido Junior.

La foto, postata sui social, ha fatto infuriare i tifosi del Barcellona, soprattutto perché il calciatore era visibilmente contento nonostante il duro ko di Champions. Secondo poi l’emittente RAC1, anche la dirigenza non avrebbe digerito l’uscita del calciatore. Un comportamento inammissibile secondo alcuni. È per tale motivo che proprio l’Inter potrebbe sferrare l’assalto decisivo. Il club nerazzurro sarebbe disposto ad investire tra i 50 e i 60 milioni per portato a Milano.