Darmian, blitz Inter: è sfida alla Juventus

Calciomercato Inter, inserimento per Matteo Darmian: sfida alla Juventus per l’esterno in uscita dal Manchester United

Nuovi aggiornamenti sul futuro di Matteo Darmian, mossa a sorpresa dell’Inter: inserimento di Marotta e Ausilio per il laterale difensivo in uscita dal Manchester United, è sfida alla Juventus. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, i bianconeri hanno raggiunto l’intesa con i Red Devils per il trasferimento del classe 1989 in prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Ma attenzione ai nerazzurri…

L’Inter infatti è pronta a garantire le stesse condizioni e c’è di più: pronto un ritocco dell’ingaggio verso l’alto per l’ex Torino. La Juventus ha messo sul piatto 3,5 milioni di euro a stagione, il Biscione 300 mila euro in più. Una mossa a sorprese che precluderebbe il riscatto in estate di Sime Vrsaljko: attesi aggiornamenti nelle prossime ore…