Geoffrey Kondogbia Valencia, avanti insieme: il club di Liga ha ufficializzato il riscatto del centrocampista dall’Inter per 25 milioni di euro, ecco il comunicato

Geoffrey Kondogbia continua la sua avventura al Valencia. Reduce da due stagioni tra alti e bassi nell’Inter, il centrocampista è passato ai Che nell’estate 2017 in prestito con diritto di riscatto: il francese è letteralmente rinato alla corte di Marcelino, dove ha trovato gol e assist. E ora il club ha deciso di continuare a puntare su di lui: ufficiale il riscatto per 25 milioni di euro.

Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni, con Kondogbia che ha messo nero su bianco un contratto fino al 30 giugno 2022. Grande soddisfazione in casa Valencia, con la dirigenza che ha espresso la sua gioia per la possibilità di continuare a lavorare con l’ex Monaco. E c’è di più: è stata fissata una clausola rescissoria a 80 milioni di euro, una cifra che i top club europei potrebbero investire per assicurarsi le prestazioni di uno dei calciatori più interessanti del panorama europeo. Resta da valutare, invece, il futuro di Joao Cancelo: Mateu Alemany, direttore generale dei Che, ha confermato che non verrà fatto alcuno sconto all’Inter. Serviranno dunque 35 milioni di euro per riscattare il laterale portoghese…