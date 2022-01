Calciomercato Inter, Scamacca più vicino: la mossa di Marotta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Inter, si pianificano le mosse per la prossima estate: il preferito in attacco resta Scamacca. Il punto

L’Inter per l’attacco pensa a Gianluca Scamacca in chiave giugno, con Caicedo che sarebbe una soluzione tampone per la seconda parte di stagione.

Stando a La Repubblica, il giovane centravanti del Sassuolo piace a tutte le big italiane ma preferirebbe un trasferimento nel club nerazzurro a giugno. Marotta e Ausilio non stanno a guardare le mosse della Juventus (che spinge per Vlahovic) e, oltre a Frattesi, dal sodalizio emiliano vorrebbero prenotare appunto anche Scamacca. Il Sassuolo valuta al momento il giocatore intorno ai 35 milioni di euro.