Calciomercato Inter: solo un’offerta monstre sancirebbe l’addio di Lautaro. I dettagli

L’Inter non vorrebbe cedere Lautaro Martinez: solo un’offerta super da 90 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola

L’Inter vuole fare cassa e l’indiziato numero uno in questo senso è sempre Hakimi, che resta nel mirino di Paris Saint-Germain e Chelsea. Il club nerazzurro punta ad un utile di 70 milioni, con il marocchino che dovrebbe essere l’unico alfiere sacrificato all’altare del bilancio.

Nelle intenzioni di Zhang e della dirigenza non sarebbe in uscita Lautaro Martinez come si legge sulla Gazzetta dello Sport. L’attaccante argentino sarebbe incedibile, anche se le recenti dichiarazioni dell’agente non lasciano dormire sonni tranquilli ai tifosi nerazzurri. L’Inter punta al rinnovo del ‘Toro’ in scadenza nel 2023 e valuterebbe un’eventuale cessione solo a fronte di un’offerta ‘monstre’ non inferiore ai 90 milioni di euro. Al momento non si registrano proposte di un certo livello per Lautaro che piace soprattutto alle big spagnole Barcellona e Atletico Madrid.