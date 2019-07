Calciomercato Inter, stallo per Lukaku: l’alternativa arriva dalla Francia

Calciomercato Inter, stallo per Lukaku con il Manchester United: l’alternativa per Conte arriva allora dalla Francia

Lukaku sì, Lukaku no. Non si sbroglia la matassa in casa Inter: i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di spingersi oltre i 60-65 milioni già proposti per l’attaccante belga, il Manchester United non si schioda dalla richiesta di 83. Il giocatore sta provando a forzare la mano con i Red Devils, ma al momento la situazione è in una fase di stallo.

E così, secondo La Gazzetta dello Sport, l’alternativa per Conte si chiama Rafael Leao: centravanti portoghese del Lilla, 8 gol nell’ultima Ligue 1. Classe 1999, si tratta di una punta di talento, ma ancora da sgrezzare. Valutazione: circa 40 milioni di euro.