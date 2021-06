Calciomercato Inter, svolta a sinistra: il preferito è Marcos Alonso

Calciomercato Inter: per rinforzare la fascia sinistra, i nerazzurri avrebbero messo Marcos Alonso in cima alla lista delle preferenze

L’Inter vuole rinforzare il proprio parco esterni e si cercano nuovi innesti su entrambe le fasce: secondo il Corriere dello Sport sulla sinistra il preferito è Marcos Alonso.

La strada per arrivare a Marcos Alonso sarà più facile qualora il Chelsea dovesse spuntarla per Hakimi: Marotta e Ausilio hanno fatto sapere ai Blues che lo spagnolo sarebbe la contropartita preferita rispetto ad Emerson Palmieri o Zappacosta. I contatti sull’asse Milano-Londra sono frequenti ma il PSG non molla la presa su Hakimi e presto Leonardo tornerà alla carica.