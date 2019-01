Calciomercato Inter, tutte le trattative nerazzurre della sessione invernale 2019 giornata per giornata

Una qualificazione agli ottavi di Champions League sfuggita nell’ultima giornata e un terzo posto saldamente sotto controllo, rendono l’Inter una squadra che non ha necessità di intervenire con urgenza sul mercato di gennaio. I nerazzurri, infatti, investiranno solo nel caso in cui dovessero cedere una pedina importante del loro scacchiere. Ipotesi, al momento, quanto mai remota. Per questo motivo Ausilio e Marotta stanno impostando le trattative, perlopiù per giugno provando a chiudere in tempi celeri.

Calciomercato Inter: Godin arriverà a giugno

L’Inter ha praticamente chiuso per l’arrivo di Godin a giugno. I nerazzurri si sono mossi con grande anticipo, sbaragliando la concorrenza che si faceva sempre più agguerrita sul difensore uruguaiano. Il capitano dell’Atletico Madrid percepirà 6 milioni netti a stagione. Un ricchissimo contratto per Godin che ha pesato non poco sulla scelta del difensore di sposare il progetto nerazzurro.

Calciomercato Inter: si lavora per De Paul

È Rodrigo De Paul il primo nome sul taccuino dell’Inter per l’estate. L’Udinese lo scorso anno ha rifiutato un’offerta di 20 milioni dalla Fiorentina e valuta la sua stella non meno di 25-30 milioni. Richiesta che non spaventa l’Inter, che comunque sta valutando l’ipotesi di inserire alcune contropartite tecniche per abbassare il cash. Profili magari di giovani già pronti, come chissà, potrebbero essere Pinamonti (ora al Frosinone) o Vanheusden (attualmente allo Standard Liegi). O comunque profili del genere. Dettagli, insomma, che non nascondono più il punto centrale della questione: De Paul per l’Inter è diventato una priorità, il regista offensivo dal quale ripartire.

Calciomercato Inter: Miranda saluterà a fine stagione

Joao Miranda reputa conclusa la sua esperienza all’Inter. Il difensore brasiliano non sta trovando spazio in questa stagione e per questo motivo a fine stagione quasi sicuramente saluterà. La dirigenza dell’Inter parlerà a breve con il difensore, per capire quale strada scegliere. Il club nerazzurro non vorrebbe salutare l’ex Atletico Madrid prima di giugno, ma dipenderà eventualmente dall’arrivo di un’offerta di qualche milione di euro. L’eventuale cifra incassata sarebbe impiegata per trovare un sostituto. Dunque trattenere Miranda fino al termine della stagione sarebbe la priorità nerazzurra.

Calciomercato Inter: oltre Godin si punta anche Andersen

Ausilio e Marotta reputano Joachim Andersen come erede naturale di Joao Miranda. Un difensore forte, giovane e di prospettiva da far crescere sotto l’ala protettrice di Skriniar (o Godin) e De Vrij. Per questo motivo i discorsi con la dirigenza blucerchiata sono già avviati e si punta a chiudere ogni discorso già a gennaio.