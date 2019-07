Calciomercato Inter, ora è necessario vendere per continuare ad investire: tre nomi in uscita per i nerazzurri

Vendere per continuare ad investire, con Lukaku e Dzeko in primo luogo nel mirino. L’Inter cerca così – secondo Il Corriere dello Sport – una destinazione per tre giocatori in esubero.

A partire dal 34enne Miranda, ai dettagli con lo Jiangsu. Squadra, non a caso, della galassia Suning. Ancora tutte da definire, invece, le operazioni per Joao Mario verso il Monaco e per Dalbert al Lione.