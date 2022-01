Calciomercato Juve, affondo Martial: il francese è in pole per l’attacco

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juve: i bianconeri sono pronti a rompere gli indugi e ad affondare il colpo per Martial

È Anthony Martial il nome in cima alla lista per rinforzare l’attacco della Juve in questa sessione invernale di mercato. Il francese, in uscita dal Manchester United, è un profilo che intriga specialmente per la sua duttilità. Ma c’è un problema.

L’ostacolo è rappresentato dall’alto ingaggio attualmente percepito dal giocatore: 13 milioni. Una cifra assolutamente impensabile per le casse del club bianconero, ma Cherubini è al lavoro per limare queste distanze nel minor tempo possibile.

