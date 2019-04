Calciomercato Juve, anche Napoli e Milan su James Rodriguez!

James Rodriguez è uno dei nomi più caldi in ottica calciomercato, secondo il Marca anche Napoli e Milan starebbero preparando un’offerta

James Rodriguez, colombiano classe 91, è sulla lista di diversi top club europei dopo l’ennesima stagione non brillante giocata al Bayern Monaco, che ha fatto calare il prezzo del suo cartellino a “soli” 50 Milioni.

Al termine del prestito il colombiano tornerà al Real Madrid, dove verosimilmente non troverà spazio visto che le gerarchie di Zidane non prevedono l’uso di un calciatore con le sue qualità. A tal proposito la Juve si è già detta più volte interessata, ma secondo il quotidiano spagnolo Marca i bianconeri non sarebbero gli unici italiani pronti a presentare un’offerta.

Il Milan vorrebbe aggiudicarsi il fenomeno colombiano, ma tenterebbe il colpo solo in caso di qualificazione sicura in Champions League, mentre il Napoli ha già espresso più volte l’interesse di trovare un centrocampista di spessore, ma molto dipenderà dall’acquisto di Jordan Veretout.