Calciomercato Juve: Caceres libera uno slot Champions. Al suo posto… Il difensore uruguagio ai saluti, bianconeri ora alla caccia di un sostituto

Si terrà giovedì 20 giugno alle ore 11 l’attesissima conferenza stampa di presentazione Maurizio Sarri presso la sala “Gianni e Umberto Agnelli” dell’Allianz Stadium. Il tecnico toscano muoverà i suoi primi passi nel mondo bianconero e lo farà davanti ai giornalisti. Non ha avuto invece bisogno di una conferenza stampa Martin Caceres che, attraverso un conciso ma sentito post su Instagram, ha salutato – come ampiamente previsto – i tifosi della Juventus e la città di Torino. Si chiude la sua terza parentesi in bianconero, esauritasi in sei mesi a conclusione del prestito dalla Lazio. Questa volta, a meno di clamorosi e ulteriori contro-ritorni, una volta per tutte.

Un’uscita che, in casa Juve, libera uno slot importante in vista della diramazione della prossima lista Champions. Casella (da giocatore cresciuto non localmente) idealmente già occupata dal nuovo arrivato Aaron Ramsey, ma più coerentemente riconducibile all’ingresso di un nuovo difensore. Se Merih Demiral è ormai a un passo dal vestire bianconero, è logico pensare che i bianconeri possa reperire sul mercato – complice l’addio di Andrea Barzagli – un altro giocatore di maggiore caratura e comprovata affidabilità. Nelle ultime ore si è fatto largo con insistenza il nome di Marquinhos del PSG, in affiancamento all’auto-candidatura di ritorno di Medhi Benatia. Il sogno – inutile negarlo – risponde sempre però al nome di Matthijs de Ligt.