Calciomercato Juve, concorrenza dalla Premier per il centrocampista

Calciomercato Juve, forte concorrenza dalla Premier League per il centrocampista che tanto piace ai bianconeri: la situazione

Nel mirino della Juve per il mercato estivo c’è anche Youri Tielemans, centrocampista belga che andrà in scadenza di contratto con il Leicester nel 2023. Il classe 1997 non è un nome nuovo, visto il suo accostamento ai bianconeri anche nelle scorse sessioni di mercato, ma anche stavolta potrebbe restare solo un’idea.

Sul 24enne, infatti, è forte la concorrenza delle big di Premier League. Arsenal, Manchester United e Liverpool sono infatti pronti a dare vita ad un’asta a suon di milioni in occasione della prossima finestra dei trasferimenti. La Juve prenderà parte?