Calciomercato Juve, cresce l’ottimismo per Rabiot: continuano i contatti con la madre agente per portare il centrocampista a Torino

La Juventus, dopo Ramsey, cerca di regalare un altro centrocampista a Maurizio Sarri. Secondo Gianluca Di Marzio i contatti con Adrien Rabiot sarebbero costanti e ben avviati: cresce l’ottimismo nei bianconeri.

Stando a quanto riportato da Di Marzio, la chiusura della trattativa non sarebbe imminente, ma la strada sarebbe spianata per l’arrivo del centrocampista del Psg alla Juve, a parametro zero ma con un ingaggio da top player.