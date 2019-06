Calciomercato Juve: definito il contratto di Buffon, spunta l’accordo “anti-Maldini”

Gianluigi Buffon si appresta a firmare un contratto annuale con la Juventus: guadagnerà circa 1,5 milioni netti più bonus. I dettagli

Sembrava impossibile ma Gianluigi Buffon si appresta a tornare alla Juventus. Dopo le 25 presenze con il Paris Saint Germain è tutto apparecchiato per il ritorno a casa: contratto annuale da 1,5 milioni netti a stagione più bonus. La firma è un dettaglio in questi casi. Appena Perin troverà una sistemazione, Buffon sarà annunciato.

Come riporta Repubblica, spunta un particolare interessante sul contratto del numero 1. Per Buffon sarebbe previsto anche un accordo per superare Maldini: il club, infatti, dovrebbe impegnarsi a fargli disputare almeno 8 incontri di campionato per battere il record di presenze dell’ex difensore in Serie A.