Calciomercato Juve, due obiettivi dal Milan per l’estate

Calciomercato Juve: due possibili obiettivi a parametro zero in Serie A. Rinnovi in bilico per i milanisti e Cherubini ci pensa

La Juventus è sempre attenta anche alle possibili occasioni a parametro zero. In vista dell’estate ce ne sono ancora diverse anche in Serie A, in casa Milan.

Il capitano Romagnoli e soprattutto Kessié, infatti, non hanno ancora rinnovato con il club rossonero. I due giocatori sono nella lista di Cherubini che è pronto all’assalto in caso di fumata nera col Milan.