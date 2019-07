Calciomercato Juve, Dybala in bilico tra la conferma in bianconero e due ricche offerte dall’estero: gli scenari

La Juve di Sarri, scesa in campo ieri nella sua prima ed ancora abbozzata versione, attende il rientro di Dybala. Per capire, innanzitutto, dove andare a collocare l’argentino nello scacchiere dell’ex manager del Chelsea. La sua situazione, infatti, non è ancora del tutto definita.

Il giocatore vorrebbe restare a Torino e riscattare la scorsa, deludente, stagione. Ma c’è chi si fa avanti per lui sul mercato. Secondo Tuttosport, infatti, il Paris Saint Germain sta cercando un sostituto al partente Neymar, mentre il Manchester United un’alternativa a Lukaku e forse anche a Pogba. La Juve attende offerte a tre cifre, ma una trattativa con due club così facoltosi è tutt’altro che impossibile.