Calciomercato Juve, fronte aperto con Psg e Barcellona: i nomi sul piatto di Paratici per gli ultimi dieci giorni di trattative

Si accende l’asse di mercato tra Juve e Psg. I due club – secondo Tuttosport – negli ultimi giorni non hanno parlato soltanto di Dybala, ma anche di altri nomi. Come quelli di Emre Can e Di Maria, che potrebbero risultare coinvolti in uno scambio clamoroso quasi quanto quello ipotizzato tra Pjanic e Verratti.

Intanto, proseguono i contatti di Paratici anche con il Barcellona. Sul piatto, nelle due direzioni, i profili di Miranda e di Mandzukic, anche se in questo momento i blaugrana sono “distratti” dall’affare Neymar.