Calciomercato Juve: Higuain può restare e…rinnovare!

Gonzalo Higuain potrebbe rimanere in bianconero grazie all’arrivo di Sarri: per l’argentino si starebbe parlando anche di rinnovo

La Juve ha messo Gonzalo Higuain sul mercato con il prezzo fissato a 36 milioni. Questo è certo. I bianconeri reputano conclusa l’esperienza dell’argentino a Torino e hanno ordinato a Nicolas (fratello agente del Pipita) di guardarsi intorno per una sistemazione.

Le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, aprono a nuovi scenari. L’arrivo di Sarri sulla panchina bianconera può giocare in favore di una permanenza del Pipita sotto la Mole. Il tecnico toscano, anzi, è convinto di poterlo recuperare facendolo anche convivere con Cristiano Ronaldo. Nel frattempo, secondo la Rosea, la società bianconera sta attivando l’opzione per il rinnovo del contratto del giocatore, attualmente in scadenza nel 2021. Allungare anche di un solo anno consentirebbe di spalmare il pesante ingaggio che al momento frena ogni operazione, aprendo nuovi scenari magari anche in prestito.