Calciomercato Juve, i bianconeri hanno le idee chiare per il futuro di Kean: la decisione riguardo la giovane punta

La Juve ha le idee chiare riguardo il futuro di Kean. Almeno secondo La Gazzetta dello Sport, per la quale l’attaccante classe 2000 è per certo destinato a salutare Torino.

La dirigenza bianconera, però, valuta il suo talento non meno di 35 milioni di euro. La destinazione potrebbe essere la Premier League: in prima fila c’è l’Everton, in seconda battuta vigila sulla situazione l’Arsenal.