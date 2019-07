Calciomercato Juve: il Bayern Monaco piomba su Mandzukic, le ultime

Mario Mandzukic è un obiettivo del Bayern Monaco secondo Sport Bild. Salihamidzic lo vuole riportare tra le fila bavaresi

Dopo il Borussia Dortmund anche il Bayern Monaco si iscrive alla corsa per Mario Mandzukic. La squadra di Kovac cerca un giocatore offensivo che sappia anche prendere il posto di Lewandowski all’occorrenza.

Secondo quanto riportato da Sport Bild, i bavaresi fanno sul serio e vogliono riportare in biancorosso l’attaccante croato. Da capire adesso i termini pratici della trattativa. Mandzukic ha altri due anni di contratto e non è ancora chiaro il prezzo fissato dalla Juventus per la sua partenza, che però senza dubbio è stata messa in conto.