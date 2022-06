Calciomercato Juve: incontro per Cambiaso, Dragusin nella trattativa? Il difensore rumeno potrebbe interessare al Genoa

Oggi è il giorno dell’incontro tra la Juventus e il Genoa provare a chiudere l’affare Cambiaso. A riportare la notizia di mercato è Alfredo Pedullà.

La Juve vuole anticipare l’Inter (che resta alla finestra) recapitando un’offerta da 3 milioni più bonus per l’esterno classe 2000 che ha il contratto in scadenza tra un anno. Non è escluso che il giovane centrale Dragusin possa rientrare nell’affare.