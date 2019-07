Calciomercato Juve: interesse del West Ham per Higuain

Potrebbe essere lontano dall’Italia il futuro di Gonzalo Higuain: sulle tracce dell’argentino ci sarebbe il West Ham

Non c’è solo la Roma su Gonzalo Higuain. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, l’argentino piace e non poco Oltremanica. La squadra che si è interessata al Pipa è il West Ham.

Il club inglese ha tentato un approccio con la Juventus per Higuain, proponendo un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La richiesta dei bianconeri è di 40 milioni.