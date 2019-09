Calciomercato Juve: Mandzukic sempre più vicino al Qatar

Mario Mandzukic è sempre più vicino alla cessione in Qatar: previsto incontro tra la dirigenza del croato e la Juve

Nonostante il calciomercato in Italia sia terminato ormai due settimane fa, le trattative in uscita sono ancora attive. Per questo motivo la Juventus sta trattando concretamente la cessione di Mario Mandzukic.

Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, il croato è sempre più vicino ad un passaggio in Qatar e nelle prossime ore ci sarà un incontro tra l’entourage del giocatore e il club bianconero.