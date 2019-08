Calciomercato Juve, il tesoretto di Paratici: cinque nomi a rischio cessione per sfoltire la rosa e favorire un ultimo colpo in entrata

Giornate fitte di impegni in agenda per Paratici. Che in queste ore sta cercando di mettere insieme un tesoretto in modo da avanzare un’offerta all’Inter per arrivare ad Icardi senza proporre uno scambio con Dybala.

Oltre ai soliti noti Rugani, Mandzukic e Matuidi, infatti, secondo La Gazzetta dello Sport ci sono altri due nomi nella lista dei sacrificabili bianconeri. Non è esclusa la cessione di Emre Can o di Bentancur per sfoltire una rosa eccedente anche in mezzo al campo.