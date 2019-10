Calciomercato Juve, Paratici guarda al futuro: i sette talenti nel mirino

Calciomercato Juve, Paratici guarda al futuro: i sette talenti in rampa di lancio nel mirino dei bianconeri

L’autunno è il periodo migliore per iniziare a preparare i colpi di mercato di domani. E così, in casa Juventus, Paratici consulta la lista dei giovani talenti considerati – secondo Tuttosport – più interessanti dagli osservatori bianconeri.

In cima all’elenco c’è Haaland del Salisburgo, già trattato in passato. Ma non solo: nei radar per il reparto offensivo anche Dani Olmo, ex Barcellona oggi alla Dinamo Zagabria. Meno noti i nomi di Florentino Luis del Benfica, di Nehuen Perez del Famaliçao e del difensore Badiashile del Monaco. Al contrario di Havertz del Leverkusen e di Sancho del Borussia Dortumnd, stelline della Bundesliga con estimatori in tutto il mondo.