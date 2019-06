Calciomercato Juve: Paratici vola in Turchia per Demiral, lui annulla Mbappé. Il difensore del Sassuolo brilla contro la Francia

Non che Fabio Paratici avesse bisogno di ulteriori particolari argomenti per convincerci della bontà delle qualità di Merih Demiral, difensore classe ’98 del Sassuolo destinato alla Juventus. Nella giornata di ieri il dirigente bianconero si è recato a Konya prima per incontrare l’agente dello stesso centrale, poi per assistere alla sfida tra Turchia e Francia.

Prestazione di livello di Demiral che ha vinto tutti i duelli con gli avanti francesi, giocatori del calibro di Mbappé, Giroud e Griezmann. Per lui anche un assist di testa e una buona chance offensiva nel 2-0 finale. Il tutto sotto gli occhi di Paratici forte dell’intesa già trovata sia con il Sassuolo (15 milioni) sia con l’entourage del calciatore.