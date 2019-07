Calciomercato Juve: Perin apre alle ipotesi Porto e Benfica

Dopo appena una stagione potrebbe già terminare l’esperienza in bianconero di Mattia Perin: il portiere piace in Portogallo

Futuro in Portogallo per Mattia Perin? Secondo Gianluca Di Marzio potrebbe accadere presto. Il portiere della Juventus, come è noto, è alla ricerca di una nuova sfida e di maggiore minutaggio per guadagnarsi la fiducia di Mancini in vista del prossimo Europeo.

Dopo che Roma e Fiorentina avevano sondato la pista, si fanno avanti anche due big portoghesi. Su di lui è forte l’intersse del Benfica, che avanza più deciso rispetto al Porto. I lusitani avrebbero offerto 10 milioni alla Juve e 2,5 per quattro anni al portiere.