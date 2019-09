Calciomercato Juve, Psg e Tottenham non mollano Dybala: i dettagli

Calciomercato Juve, Psg e Tottenham non mollano Dybala: ecco i dettagli sul piano delle due squadre per la Joya

Il Paris Saint Germain ed il Tottenham non mollano la presa su Paulo Dybala. Il Daily Star, infatti, riporta il piano che le due società vorrebbero adottare già a gennaio per strappare l’argentino alla Juve.

Il Psg, infatti, vorrebbe prendere in prestito Dybala nella prossima sessione di calciomercato, mentre il Tottenham starebbe pensando alla Joya per sostituire Eriksen, dato come partente in Inghilterra già a gennaio.