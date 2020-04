Calciomercato Juve: tre sacrifici per arrivare al sogno Pogba

Calciomercato Juve: i bianconeri sarebbero pronti a rinunciare a tre giocatori per coltivare il sogno Paul Pogba

Come tutti i club del mondo anche la Juve quest’estate dovrà fare i conti con la crisi economica dettata dall’emergenza Coronavirus. I bianconeri cercheranno comunque di rinforzarsi a centrocampo e affiancare un attaccante a Cristiano Ronaldo. Per la mediana il nome che fa sognare i tifosi e i dirigenti è sempre lo stesso: Paul Pogba.

Il francese quasi sicuramente lascerà Manchester in estate e così la Vecchia Signora studia le strategie, anche dolorose, per non farselo scappare. La Gazzetta dello Sport spiega che alcuni giocatori importanti, da Pjanic a Douglas Costa fino a Bernardeschi, potrebbero essere sacrificati allo scopo di creare un tesoretto da utilizzare sul mercato per interventi mirati. Detto del sogno Pogba, l’altro pallino di Paratici è Milinkovic. Il capo dell’area sportiva biacnonera stravede anche per Zaniolo, ma sa che la Roma molto difficilmente lo cederà.