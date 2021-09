Calciomercato Juventus: agente Dybala a Torino per il rinnovo. Le ultime

L’agente di Dybala, Antun, è ancora a Torino per continuare a trattare il rinnovo di contratto con la Juventus

L’agente di Dybala è ancora a Torino per continuare a trattare il rinnovo dell’argentino con la Juventus. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui i contatti tra Antun e i bianconeri sarebbero proseguiti in questi giorni, anche se non ci sono stati appuntamenti.

C’è ottimismo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, ma resta un nodo da sciogliere riguardo l’ingaggio.