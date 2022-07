Calciomercato Juventus: Di Maria bianconero da settimana prossima. Tutto fatto, decisivo il blitz dell’agente

Come riportaLa Gazzetta dello Sport, il trasferimento di Angel Di Maria alla Juve è ormai un fatto appurato. Decisivo un blitz in Italia del suo agente, che ha definito gli ultimi dettagli dell’operazione.

Da lunedì in poi ogni giorno è buono per l’annuncio ufficiale. Non c’è ancora una data sicura, ma comunque l’argentino sarà a Torino settimana prossima per visite mediche, firme e conferenza stampa di presentazione in grande stile.