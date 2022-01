Calciomercato Juventus, Kaio Jorge la carta per Milik

Calciomercato Juventus, nella trattativa per l’attaccante polacco potrebbe essere inserito anche Kaio Jorge. Le ultime

Nella lista della Juventus come possibili sostituti di Alvaro Morata c’è anche Arek Milik, ex Napoli attualmente al Marsiglia.

Come riportato da Il Corriere della Sera, infatti, per la Juventus è ancora viva anche la pista Milik e nell’eventuale trattativa per il centravanti polacco ex Napoli potrebbe essere inserito anche Kaio Jorge, che sta trovando poco spazio al suo primo anno in bianconero. Staremo a vedere.