Calciomercato Juventus, linea giovane: fari puntati su Matthijs De Ligt dell’Ajax e su Trincao dello Sporting Braga

Linea verde: la Juventus fissa gli obiettivi sul mercato ed è al lavoro su due profili ben precisi. Secondo quanto riporta il Corriere della Sport, il piano giovani della Vecchia Signora si orienta su due obiettivi: Matthijs De Ligt e Trincao. Il centrale difensivo olandese è pronto per il salto di qualità ma l’Ajax spara alto per il suo cartellino. Il fantasista portoghese dello Sporting Braga, invece, ha raccolto sette presenze in campionato ma c’è da battere la concorrenza dell’Inter. Calciomercato Juventus, attesi sviluppi…