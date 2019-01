Nuova occasione di calciomercato per la Juventus: Jordi Alba va in scadenza di contratto col Barcellona nel 2020, Madama ci pensa.

La Juventus starebbe valutando l’opportunità di farsi avanti con il Barcellona per l’esterno sinistro Jordi Alba. L’ex giocatore del Valencia non ha infatti raggiunto l’accordo con i blaugrana per il rinnovo del suo attuale contratto, che scadrà il 30 giugno 2020 e diventa un’occasione per i bianconeri in vista della prossima estate. Il giocatore, che compirà 30 anni il prossimo 21 marzo, punta a un miglioramento sensibile dell’attuale ingaggio, aumento che tuttavia fino a questo momento il Barcellona, che pur lo considera un elemento fondamentale della rosa, non è stato disposto a concedere. Qui si inserisce la Juventus, pronta ad accontentare economicamente lo spagnolo e a portarlo in Italia.

Sul giocatore c’è anche il Manchester United, pronto a rivoluzionare la sua rosa per tornare a vincere e per tornare a essere protagonista. Il club inglese dovrebbe puntare su un allenatore di fama internazionale e dovrebbe ricostruire la squadra dalle fondamenta, puntando su elementi di esperienza internazionale come Alba. L’interesse della Juventus sembrava essersi raffreddato dopo il rinnovo di Alex Sandro ma l’interesse di tante big europee per il terzino brasiliano potrebbe aprire scenari nuovi in estate. Il Barcellona invece punta Filipe Luis, esperto terzino dell’Atletico Madrid ma soprattutto punta su Juan Miranda, terzino sinistro della Cantera. Come alternativa per la fascia sinistra i bianconeri seguono anche, secondo Tuttosport, il brasiliano Renan Lodi dell’Atletico Paranaense.

JUVENTUS, PRONTO IL RINNOVO PER MANDZUKIC FINO AL 2022