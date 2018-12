La Juve potrebbe accantonare il colpo Pogba! Allegri si gode Bentancur: la nuova stella del centrocampo bianconero

Paul Pogba, scontento al Manchester United, tornerebbe volentieri alla corte di Allegri. Ma la Juventus adesso ha davvero bisogno di Pogba? Il centrocampo bianconero, di altissimo livello, può contare sui vari Matuidi, Pjanic, Khedira ed Emre Can. Non solo: la certezza in mezzo al campo al momento è Rodrigo Bentancur. Il giovane uruguaiano sta deliziando i tifosi, mettendo in mostra le sue qualità. Le recenti prestazioni eccellenti non fanno rimpiangere gli infortunati Khedira e Can. Con un Bentancur così, la Juventus difficilmente investirebbe cifre folli per l’acquisto di Pogba, tenendosi stretta il 21enne ex Boca.