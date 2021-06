Calciomercato Juventus, porta tutta polacca: piace Skorupski

Calciomercato Juventus: come vice-Szczesny, i bianconeri starebbero pensando anche a Lukasz Skorupski

La Juventus è alla ricerca del vice Szcznesy: i bianconeri, visto l’addio di Buffon, devono affiancare al polacco un portiere di sicuro affidamento. Cherubini rimane in Polonia, mettendo nel mirino Lukasz Skorupski.

Secondo Il Resto del Carlino, c’è anche il polacco del Bologna tra i nomi in lizza per raccogliere l’eredità di Buffon. Il Bologna si starebbe già cautelando individuando in Strakosha della Lazio il suo sostituto.