Anche la Juventus in fila per Ryan Sessegnon, giovane esterno inglese classe 2000 del Fulham: la sua valutazione è fissata a 45 milioni, ma c’è margine di trattativa

Nome nuovo nella lista dei colpi giovani della Juventus in vista dell’estate: l’ultimo sarebbe quello dell’esterno inglese Ryan Sessegnon, giocatore attualmente in forza al Fulham. Il talento classe 2000 è uno dei pochi elementi di spicco messisi in mostra in questa stagione con la maglia del club londinese, che già da qualche settimana ormai è aritmeticamente retrocesso dalla Premier League: il suo contratto, in scadenza nel 2020, potrebbe essere rinnovato ulteriormente grazie ad una clausola esercitabile dalla società, anche se al momento pare improbabile la permanenza.

Sessegnon è un esterno a tutto campo: ha iniziato come terzino, ma è stato spesso schierato a centrocampo e ultimamente anche come vera e propria ala. La Juventus potrebbe decidere di puntare su di lui considerate le pochissime chanche di arrivare a Joao Felix del Benfica (giocatore vicino al Manchester City), ma dovrà ben guardarsi dalla concorrenza: come riferito stamane dal Sun, oltre ai bianconeri, il giocatore dell’Under 21 inglese (cugino di Stephane, ex di Paris-Germain e Sunderland tra le altre) piace pure a Manchester United, Liverpool, Borussia Dortmund e allo stesso PSG. La sua valutazione è di circa 45 milioni di euro ma, complice la retrocessione del Fulham, il prezzo potrebbe drasticamente scendere nelle prossime settimane.