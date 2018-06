Joao Cancelo si allontana, la Juventus in pressing su Matteo Darmian: intesa raggiunta con l’entourage del terzino, cercasi accordo con il Manchester United

Juventus al lavoro sul mercato, priorità alla fascia destra. Diversi i profili monitorati da Beppe Marotta e Fabio Paratici, pronti a regalare al tecnico Massimiliano Allegri un innesto di qualità per sostituire Stephan Lichtsteiner. Joao Cancelo si allontana, i bianconeri pronti ad alzare il pressing per Matteo Darmian…

La dirigenza bianconera ha già raggiunto l’accordo con l’entourage per il contratto dell’ex Torino, ma manca ancora l’intesa con il Manchester United: come sottolineato da Premium Sport, i Red Devils non intendono accettare una offerta inferiore ai 20 milioni di euro, Juve al lavoro per fare calare le pretese…