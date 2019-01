Juventus, Spinazzola rifiuta la cessione. Benatia spinge per l’addio

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul possibile arrivo di Darmian: bisogna sbloccare la questione Spinazzola. E Benatia…

La Juve ha scelto Darmian. Anche l’edizione di lunedì’ 21 dicembre del quotidiano Tuttosport apre la prima pagina con la virata della società bianconera sul calciomercato. La Vecchia Signora ha bloccato Matteo Darmian, terzino del Manchester United. Per il momento, però, l’arrivo del calciatore che all’occorrenza può essere schierato sia da esterno che da centrale di difesa è congelato. Prima bisogna sbloccare l’operazione legata alla cessione di Leonardo Spinazzola in prestito, dopo le voci che lo vogliono molto vicino al Bologna.Secondo quanto riportato da Tuttosport, tuttavia, non sembra essere una situazione risolvibile in pochi giorni.

La posizione che filtra infatti è quella legata a uno Spinazzola che avrebbe rifiutato l’ipotesi di cessione in prestito durante la sessione corrente di calciomercato. Dopo aver recuperato dall’infortunio, l’ex esterno dell’Atalanta ha fatto il suo debutto nel match di Tim Cup giocata dalla Juventus contro il Bologna dieci giorni fa. Adesso si parla di un possibile addio per Spinazzola, ma il calciatore cercherà di poter continuare a far parte della rosa bianconera. Un’altra grana all’orizzonte per il calciomercato Juventus è quella legata alla posizione di Mehdi Benatia, quest’anno retrocesso nelle gerarchie della difesa. Secondo Tuttosport il difensore di nazionalità marocchina sta spingendo con la società per l’addio immediato a gennaio.