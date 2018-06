Il Palermo smobilita, il Genoa ne approfitta: spunta pure un altro nome

Possibile interesse genoano per La Gumina: il giovane attaccante del Palermo, con Nestorovski, nelle mire rossoblu per la prossima stagione. Specie in caso di addio di Lapadula

C’era da aspettarselo e così sarà: Maurizio Zamparini, dopo la polemica sconfitta nei playoff promozione in Serie A contro il Frosinone (leggi anche: RICORSO PALERMO: LE ULTIME), ha annunciato in pratica il disfacimento della rosa del Palermo. Qualcuno, di sicuro, partirà, come detto a chiare lettere dallo stesso numero uno rosanero oggi nel corso di una intervista: «Con Igor Coronado, Antonino La Gumina e Ilija Nestorovski, ho calcolato di realizzare una trentina di milioni», cioè circa una decina di milioni ciascuno, sarebbe a dire. Proprio sugli ultimi due nomi, nelle ultime ore, si è concentrato l’interesse del Genoa. Il nome un po’ a sorpresa è quello del giovane La Gumina, seguito da qualche giorno anche dalla Sampdoria: per il giovane prodigio palermitano, classe 1996, Zamparini conta di arrivare ad un’asta tutta genovese. Il ragazzo del resto ha messo in mostra colpi e numeri interessanti: 11 gol in 33 gare giocate in Serie B quest’anno.

Nelle idee genoane La Gumina potrebbe essere il surrogato ideale di Gianluca Lapadula in avanti: un giocatore con caratteristiche diverse per accontentare le necessità tattiche di Davide Ballardini, alla ricerca di un giocatore più di movimento. Qualora però dovesse essere lo stesso Lapadula a partire, allora di attaccante in casa rossoblu potrebbero arrivarne addirittura due… e tutti e due da Palermo. Torna qui in gioco il nome di Nestorovski, già cercato dal Genoa a gennaio e all’inizio di questo mese, e poi nuovamente nel corso della scorsa settimana (leggi anche: CALCIOMERCATO: GENOA-NESTOROVSKI, LE ULTIME). I buoni rapporti tra il presidente del Grifone Enrico Preziosi ed il suo omologo palermitano Zamparini potrebbero portare ad un mega-affare, anche se per il momento è difficile pronosticare un esborso da circa 20 milioni in casa rossoblu per due attaccanti. A meno che, in uscita, qualcosa non cambi in tempi brevi: Lapadula, prossimo al riscatto (obbligatorio) dal Milan, è il nome che più di tutti pare in bilico al momento.

