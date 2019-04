Calciomercato Lazio, a giugno pronto l’assalto a Lazzari e Fares della Spal

Lazzari è pronto per fare il salto di qualità verso una big, pronta l’offerta della Lazio interessata anche al giovane Fares

Manuel Lazzari a fine stagione potrebbe salutare la Spal per fare il salto di qualità verso una big italiana. La Lazio, al momento, sembra la società più accreditata per acquistare l’intero cartellino del giocatore grazie anche ai buoni rapporti che intercorrono tra il presidente Mattioli e Lotito. I biancocelesti avrebbero dunque una corsia preferenziale per arrivare all’esterno spallino, anche se non mancano le pretendenti pronte a sferrare l’assalto a fine stagione. Il prezzo del cartellino è di circa 20 milioni di euro anche se la Lazio potrebbe inserire delle contropartite tecniche per abbassare il prezzo.

Il club capitolino ha chiesto notizie anche di Fares, altro giovane reduce da un’ottima stagione. L’indiscrezione sull’interesse della Lazio per i due giocatori della Spal è stata riportata dal Corsport.