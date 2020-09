Calciomercato Lazio: caccia a un difensore, rispunta Nastasic

Calciomercato Lazio: il club biancoceleste è alla ricerca di un difensore e nelle ultime ore è rispuntato il nome di Nastasic

La Lazio è sempre alla ricerca di un difensore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il coreano Kim Min Jae resta un obiettivo, ma nelle ultime ore la pista sembra aver perso forza. Da un lato le perplessità di Inzaghi (non tanto sul giocatore, quanto sui tempi del suo adattamento al campionato italiano), dall’altro le difficoltà sorte nella trattativa con i cinesi del Guoan hanno spinto il club biancoceleste a tornare a guardare in Europa.

Tare ha fatto dei sondaggi per il belga del Colonia Bornauw ed anche per lo svizzero del Moenchengladbach Elvedi. Due giovani molto promettenti e già con un discreto curriculum. Il problema è che i rispettivi club non hanno intenzione di cederli. Torna così d’attualità il nome dell’ex viola Nastasic ora allo Schalke. Ha un prezzo ragionevole, ma anche una serie di malanni fisici alle spalle che consigliano prudenza