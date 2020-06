Calciomercato Lazio: il Psg vuole sia Milinkovic-Savic che Marusic

Calciomercato Lazio: il Paris Saint Germain tenta il doppio colpo in casa biancoceleste. Nel mirino Milinkovic-Savic e Marusic

Il Paris Saint Germain tenta il doppio colpo in casa Lazio. Sergej Milinkovic-Savic e Adam Marusic. Il laterale biancoceleste è il nome nuovo del ds Leonardo che vorrebbe portarlo a Parigi insieme al serbo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il Psg valuta il serbo sugli 80 milioni di euro, che resta però assolutamente distante da quella quota 100 fissata un anno fa da Claudio Lotito per considerare un’offerta per SMS. Per il club biancoceleste, inoltre, la quotazione di Marusic partirebbe da venti milioni di euro. Ad ogni modo, il nazionale montenegrino rientra nelle esigenze tattiche del club parigino e quindi la sua cessione avrebbe possibilità di realizzarsi anche sganciandosi dal destino di Milinkovic.

La Lazio crede in Marusic, ma il futuro dipende da vari temi. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e quindi questo potrebbe essere il momento indicato per cedere un giocatore che a ottobre compirà 28 anni. Una prospettiva che verrà valutata con l’agente del montenegrino, Mateja Kezman (lo stesso di Milinkovic). Tare ha pronta, comunque, l’opzione rinnovo per tenere Marusic alla Lazio fino al 2025.