Calciomercato Lazio: il sostituto di Milinkovic-Savic? Ecco Milivojevic

Milivojevic, del Crystal Palace, va in scadenza nel 2020: può essere il nome in caso di addio di Sergej

Continua la caccia al dopo Milinkovic-Savic in casa Lazio. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Luka Milivojevic. Jolly di centrocampo, classe 1991, 1,86 di altezza, può garantire tecnica e fisicità ossia le caratteristiche che perderebbe Inzaghi in caso di partenza di Savic.

Come riporta il Corriere dello Sport siamo sempre nel campo delle ipotesi e in questi casi ogni obiettivo segnalato va confermato, in caso contrario può sfumare. Il prescelto, per la sostituzione di Milinkovic, era Yusuf Yazici, il turco del Trabzonspor.