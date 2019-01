Calciomercato asse Lazio-SPAL: la cessione di Murgia avvicina Lazzari

La Lazio spinge per l’esterno della SPAL, Manuel Lazzari. Per arrivare al giocatore, secondo le ultime indiscrezioni, i biancocelesti cederanno agli emiliani il giovane Alessandro Murgia

La Lazio si prepara ad affrontare domani il Novara nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Mentre la formazione di Inzaghi definisce gli ultimi dettagli in vista della gara, la società è impegnata sul fronte calciomercato per cercare di rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Con la sessione invernale, i nomi accostati ai biancocelesti sono diversi, ma uno in particolare sembra essere quello più caldo. La pista in questione è quella che porta all’esterno della SPAL, Manuel Lazzari, autore di una buona prima parte di stagione.

La società biancoceleste, secondo quanto riportato dal quotidiano online La Nuova Ferrara, per arrivare al giocatore classe 1993 sarebbe in procinto di cedere a titolo temporaneo il centrocampista Alessandro Murgia agli emiliani. La cessione del centrocampista rappresenterebbe, dunque, una sorta di “caparra” per Lazzari che arriverebbe a Formello solo in estate, dato che la SPAL non avrebbe intenzione di cederlo a gennaio. La Lazio dovrà, però, dovrà prestare attenzione alla concorrenza del Napoli che sembra essere molto interessato all’esterno biancazzurro.