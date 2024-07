Calciomercato Lazio, si pensa al SESTO COLPO: offerta da CINQUE MILIONI, è in arrivo un GIOIELLINO a Formello

Il calciomercato Lazio prosegue con il sesto colpo di questa sessione estiva. Ecco chi completerà la trequarti

Dopo i 10 mililoni per Tcahouna, i 18 per Noslin, i 12 equamente divisi per Dele-Bashiru e Tavares più il colpo a zero Castrovilli, la Lazio è pronto a mettere a referto il sesto acquisto di calciomercato.

Si tratta di Viktor Djukanovic, montenegrino classe 2004 di ruolo trequartista. Il costo è di 5 milioni di euro e secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe una valida alternativa a Zaccagni.