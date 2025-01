Calciomercato Lazio, aumenta il prezzo e la concorrenza per Cherki

Calciomercato Lazio, sale il prezzo e aumenta la concorrenza per il calciatore francese del Lione Rayan Cherki

E’ in aumento la concorrenza nel mercato Lazio per il fantasista francese Rayan Cherki. Il giocatore del Lione ha tanti estimatori e non solo i biancocelesti.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il prezzo del cartellino si aggira tra i 25 e 30 milioni di euro, ma la speranza dei francesi e che si scateni un’asta per il calciatori: presenti il PSG, le big di Premier League e anche l’Atalanta in Serie A, che ha già avviato i contatti cercando di anticipare tutti.